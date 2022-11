Das schaut schon gut aus

Sechster Sieg in Serie – es läuft bei den Handball-Bundesligaherren des UHC Hollabrunn. War der Derbysieg in Korneuburg schon ein Statement, war der Heimsieg über Verfolger St. Pölten ein Ausrufezeichen.

Dass der Titel heuer nur über die Hollabrunner führen wird, war für viele schon im Vorfeld der Saison klar. Wie souverän die Mannen um Spielertrainer Vlatko Mitkov aber derzeit auftreten, nötigt Respekt ab. Ohne um den heißen Brei herumzureden: Spielt der UHC so weiter, kann er sich nur selbst schlagen.

Klar ist aber auch, dass der Druck nun steigt. Im Vorjahr war der Meistertitel zwar gewünscht, aber nicht geplant. In dieser Spielzeit ist er gewünscht und geplant. Denn auf und abseits der Halle stellen Manager Gerhard Gedinger und Co. schon die Weichen auf Erstklassigkeit. Im Moment gehen die Weinviertler mit dem Druck gut um. Hoffentlich bleibt das so.