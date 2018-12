Aufgrund des Reha-Aufenthalts von VP-Bürgermeister Erwin Bernreiter leitete dessen Vize Alfred Babinsky die Hollabrunner Gemeinderatssitzung am Dienstag. Der Opposition war das gar nicht so unrecht, fühlt sie sich doch vom Vize eher erhört denn vom Stadtchef. Beim Wunsch, die Gemeinderatssitzungen 2019 in Katastralgemeinden abzuhalten, blockte aber selbst der Kompromisse suchende Babinsky bereits im Vorfeld ab.

Die Opposition würde sich von der Maßnahme mehr politisches Interesse vor Ort und größeres Vertrauen in die Gemeindepolitik versprechen. Doch bei in der Regel nur vier Gemeinderatssitzungen pro Jahr wäre der Effekt überschaubar. Ganz abgesehen vom Aufwand, ähnliche Gegebenheiten wie im Hollabrunner Rathaus zu schaffen.

Der formulierte Wunsch, dass alle Bürger einmal eine Gemeinderatssitzung „ums Eck“ haben, ist bei 21 Katastralgemeinden, von denen übrigens bloß drei mehr als 400 Einwohner haben, ohnehin Utopie.