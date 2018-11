Mit den Abgängen von István Varga und Fabian Vyhnalek ist die ohnehin nicht gerade dicke Kaderdecke des SC Retz noch ein wenig dünner geworden. Ersatz gibt es vorläufig noch keinen, allerdings wissen Trainer Christian Eichhorn und „Seki“ Werner Mischling um die Notwendigkeit, noch auf dem Transfermarkt zuzuschlagen.

Denn eines ist klar: Will man auch im Frühjahr noch um die Spitzenplätze der 1. Landesliga mitspielen, wäre es geradezu fahrlässig, ohne Neuzugänge auszukommen. Zwar ist der SCR in seiner Bestbesetzung ganz sicher ein Kandidat für die Top-Drei, sollte aber ein (oder mehrere) Leistungsträger ausfallen, dann wird’s kritisch. Das war im Herbst schon so und ist es jetzt mit diesen beiden Abgängen noch mehr.

Ist das aber nicht das erklärte Ziel, dann bedarf es vielleicht sogar keiner Kaderkorrekturen. Warum? Weil dann den hoch talentierten Nachwuchsspielern aus der eigenen Reserve eine Chance gegeben werden kann – schon in Hinblick auf eine erfolgreiche Zukunft. Das könnte sich aber in nicht ganz so positiven Ergebnissen im Frühjahr 2019 niederschlagen. Ist zwar auch kein Problem, aber wie das dann beim in den letzten Jahren so erfolgsverwöhnten – und kritischen – Publikum ankommt, bleibt abzuwarten.