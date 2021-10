Der Weg ist zu schaffen

Mit dem tollen Erfolg beim ORF-Format „9 Plätze – 9 Schätze“ tauchte einmal mehr die Frage auf, warum die Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn so heißen muss, wie sie heißt. Das sei verwirrend und erneut seien Neugierige zielstrebig nach Sitzendorf an der Schmida gefahren, weil sie die besondere Kellergasse dort vermutet hatten.

Der Zusatz „in Hollabrunn“ werde oft vergessen. Warum also keine Namensänderung, um touristischen Schaden abzuwenden? Der betroffene Kellergassenverein hadert, weil es viele Jahre dauern würde, bis die unterschiedlichsten Navis das Update intus hätten.

Man könnte sich jedoch genauso fragen, ob man historische Namen ändern muss, weil den Menschen ein Blick in die Suchmaschine nicht zuzumuten ist: Die spuckt bei „Sitzendorfer Kellergasse“ seitenweise nur Hollabrunn-Beiträge aus. Und im Übrigen sind die wenigsten Wienerstraßen in Wien.