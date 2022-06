Die Halle muss brennen

„Wunder gibt es immer wieder“ – so heißt es in einem Schlager aus den 70er-Jahren. Ein Wunder brauchen auch Hollabrunns Bundesligahandballer am Samstag. Nur mit einem Sieg mit acht Toren Differenz kann der Meistertitel noch erobert werden.

Was auf den ersten Blick unrealistisch erscheint, kommt doch Tabellenführer Tirol ins Weinviertel, erscheint auf den zweiten durchaus möglich. Denn wenn es die Innsbrucker schaffen, in Korneuburg zu gewinnen und teilweise mit plus zehn Toren zu führen, dann kann das Hollabrunn im Umkehrschluss daheim auch. Allerdings bedarf es eines Kraftakts von Spielern, Trainern und auch Fans.

Wahrscheinlich wird es so wichtig sein wie nie zuvor, dass die Halle voll wird und die Mannschaft 60 Minuten lang angefeuert wird. Der Funke muss von den Fans auf die Spieler überspringen. Dann ist alles möglich. Auch ein Wunder.