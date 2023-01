Die Mischung macht’s

Der Verjüngungsprozess beim SC Retz geht munter weiter, mit Sebastian Ebner kommt ein 20-Jähriger, der bei Red Bull Salzburg ausgebildet wurde. Ein klares Zeichen, dass man im Verein, trotz verkorksten Herbstes, am eingeschlagenen Weg festhalten will. Und ein Zeichen an die Mannschaft, dass man ihr weiter Vertrauen schenkt – Leistungsschwankungen hin

oder her.

Dennoch wird es nicht reichen, auf arrivierte oder routinierte Spieler zu verzichten. Die Achse Daniel Murtinger, Christopher Ledineg und Jan Schul meister hat zwar genug Klasse, aber der Zahn der Zeit nagt an ihnen – vor allem, was Ausfälle angeht.

Deshalb ist es ein durchaus kluger Schachzug noch einen routinierten Spieler in dieser Transferzeit zu holen. Zum einen, um sich gegen den Verletzungsteufel zu wappnen. Und zum anderen, damit er die „jungen Wilden“ anführt.