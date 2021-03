Wenn in Pulkau Dutzende Personen falsch positiv getestet in Quarantäne müssen und sich niemand verantwortlich fühlt, ist das ärgerlich; wenn in der zweitgrößten Stadt des Bezirks weit und breit keine Impfmöglichkeit in Sicht ist, ist das ärgerlich; wenn sich alte Menschen wegen eines Computer-Ausfalls länger für ihre Impfung anstellen müssen, als man ihnen zumuten möchte, ist das ärgerlich; wenn in der Apotheke der kostenlose Corona-Selbsttest vergriffen ist, ist das ärgerlich. Wir ärgern uns also und für den schnellen Frustabbau werden reflexartig Sündenböcke gesucht.

Man sollte sich wieder mehr als Teil des Ganzen sehen, das Ego hintanstellen, meint SPÖ-Jubilar Hannes Bauer im NÖN-Gespräch zu seinem 80er. Eine Tugend, die in der allgemeinen Gereiztheit zusehends verloren geht. In der Retzer Mittelschule wird übrigens ein neuer Schwerpunkt eingeführt, der auf den achtsamen Umgang miteinander abzielt. Passt besser denn je.