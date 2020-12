Die Bürgermeister Helmut Wunderl, Günther Bradac, Herbert Leeb und Ignaz Pimberger verkündeten mit den Abgeordneten Marianne Lembacher und Heribert Donnerbauer den Ausbau der S 3 für 2010. 2014 sollte die Verkehrsfreigabe erfolgen. Es war nicht die erste und nicht die letzte politische Freudenbotschaft bezüglich des Straßenprojekts, die nicht annähernd hielt, was sie versprach. Schon 2004 waren die erforderlichen Grundstücksablösen unterschriftsreif. Doch dann war Pause. Viele Jahre. Alle Gutachten mussten neu eingeholt werden.

Es ist gewissermaßen eine Ironie des Schicksals, dass dieses Projekt, mit dem Unsummen in den Sand gesetzt wurden und nach dem die B 303-Anrainer so lange gefleht haben, jetzt nicht mit Pomp und Trara eröffnet werden kann. Da andererseits keine Wahl in Sicht ist, ist der Zeitpunkt, sich politisch zu brüsten, ohnehin nicht besonders attraktiv. Und bald wird keiner mehr daran denken, wie viele andere Projekte im Laufe der Zeit durch stärkere Lobby auf der Überholspur waren.