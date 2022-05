Ein Fall für drei – das ist der Titelkampf in der Fußball-Gebietsliga. Zwar führt Wullersdorf noch die Tabelle an, aber Langenlebarn und vor allem Hohenau sitzen der Pöltl-Elf im Nacken. Und jetzt kommen die Wochen der Wahrheit.

Zunächst wartet am Feiertag ein „Kracher“ mit dem Duell des SKW in Langenlebarn. Danach heißt es Daumen drücken für die Langenlebarner, die das direkte Duell mit Hohenau haben. Wullersdorf als lachender Dritter? Vielleicht. Aber das Restprogramm mit Gablitz und Klosterneuburg auch kein Zuckerschlecken.

Und Wochen der Wahrheit werden es auch in der Kaderplanung. Denn ob Shooting-Stars wie Julian Rohrer – heftig angebaggert von größeren Vereinen wie Retz – bleiben, wird auch davon abhängen, in welcher Liga man nächste Saison spielt. Wie heißt es so schön, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Für die Wullersdorfer auch abseits davon.