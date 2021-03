Wenn SV Ziersdorf-Obmann Marcus Stark davon spricht, dass seine größte Angst bei einem erneuten Meisterschaftsabbruch nicht die finanziellen oder sportlichen Konsequenzen sind, sondern die personellen, dann trifft er einen entscheidenden Punkt.

Egal ob als Funktionäre, Mädchen für alles oder einfach nur helfende Hände in der Kantine bzw. bei der Kassa, ohne die vielen freiwilligen Helfer würde ein Großteil der Amateurfußballvereine schon lange nicht mehr existieren. Und ob alle diese Helfer wieder zu ihrem Klub zurückkehren, wenn wieder so etwas wie Normalität eingekehrt ist, darf zumindest bezweifelt werden. In Lockdown-Zeiten gibt es bekanntlich genug Alternativen. Die Konsequenzen ihres Fernbleibens wären allerdings fatal.

Irgendwann wird auch der bestgeführte Verein dann Probleme bekommen, ganz zu schweigen von jenen, die ohnehin schon personell aus dem letzten Loch pfeifen. In einer Ortschaft am Land gibt es drei soziale Fixplätze: die Kirche, das Wirtshaus und der Sportplatz. Die Gefahr, dass mehr als nur einer wegbricht, ist derzeit besonders hoch.