Die Forderung nach einem zweiten Gleis auf der Nordwestbahnstrecke von Stockerau in Richtung Hollabrunn und Retz hält sich aktuell hartnäckig in der Öffentlichkeit. Eine von der Bezirks-SPÖ initiierte Petition „für Verbesserungen“ hatte Dienstagfrüh immerhin mehr als 1.200 Unterstützer. Und es war wohl auch der Nordwestbahn zu verdanken, dass bei der NÖN.at-Umfrage nach gewünschten Verkehrsverbesserungen in Hollabrunn die Radwege, das Carsharing und die Nordostspange kaum Klicks ernteten. Drei von vier Usern hätten lieber „Sonstiges“. Soso.

Dass sich auch VP-Bezirkschef Richard Hogl in Foren teils scharfen Debatten stellt, spricht für ihn. Mit den Fragen, wer in den letzten Jahren etwas verschlafen hat und wie polemisch es ist, gleich einen zweigleisigen Ausbau bis Retz zu fordern (der ist genauso Zukunftsmusik wie die jüngst stolz verkündete Idee der Waldviertelautobahn), sollte man sich aber nicht aufhalten. Wichtiger wär’s, jetzt einmal am Ball zu bleiben.