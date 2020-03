Schmidatal-Taxi? Ach ja, da war doch mal was. Im Herbst 2018 sollte ein Mobilitätsprojekt mit flexiblen und fixen Fahrzeiten und Routen auf den Weg gebracht werden. Doch anspringen wollte dieses Taxi nie, sang- und klanglos wurde es abgestellt. Grünen-Sprecherin Elfriede Hofmann sollte mit ihren Zweifeln recht behalten, dass das Modell zu wenig ausgeklügelt war, um von der Bevölkerung angenommen zu werden. Und heute? Heute wird gerade Glaubendorf im Schmidatal als Beispiel einer öffentlich miserabel angebundenen Ortschaft herangezogen.

Doch das Taxi hatte auch hier null Resonanz, entgegnet der Bürgermeister. Also was jetzt? Entweder es mangelt an der oft strapazierten Bewusstseinsbildung, dass man ein Angebot auch annehmen muss, wenn man es etabliert wissen will. Oder der Bedarf ist tatsächlich so gering, dass er nicht in einem funktionierenden Projekt darstellbar ist. Darauf gibt uns hoffentlich das aktuell geplante Retzer-Land-Taxi eine Antwort.