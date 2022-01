Ein echter Treppenwitz

Lange Zeit war das Hollabrunner Oberstufen-Frauenfußballprojekt, kurz „HOFF“, vorbildlich in Sachen Mädchenförderung in Niederösterreich – und klare Nummer zwei hinter dem nationalen Frauenfußballzentrum.

Dann wurde es nach Horn verlegt, weil der Verband mehrere neue NÖ-Standorte für Mädchen schaffen wollte – und Hollabrunn UND Horn geografisch zu nahe beisammen sind. Sehr zur Verwunderung des engagierten Leiters Karlheinz Piringer. Doch alle anderen Standorte kamen bis heute nie über Präsentations- oder Planungsstatus hinaus.

Damit hätte das „HOFF“ eigentlich weiter am ursprünglichen Standort bleiben können. Und hätte den Bezirk aufgewertet, alleine schon aufgrund der geringen Anzahl an Frauenvereinen. Aber das Beste kommt noch: Raten Sie, wer heute Trainer in Horn ist? Richtig, Karlheinz Piringer. Man sieht sich halt immer zweimal im Leben.