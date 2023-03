Ein Schnitt mit Plan B

Wenn sich Taxler und Polizei im Mai auf eine besonders lange und – nennen wir es einmal – lebhafte Nacht einstellten, dann war wieder HTL-Ball in Hollabrunn angesagt. Ein Tanzfest der Superlative, das um die 5.000 Besucher aus dem beachtlichen Einzugsgebiet der Techniker-Schule anlockte. Da wurde Party gemacht ohne Ende. Von einem klassischen Ballfest konnte längst nicht mehr die Rede sein.

So hat die unsägliche Pandemie der Schulleitung vielleicht sogar in die Karten gespielt, um hier einen Schnitt zu machen. Dass aus deren Sicht ein weniger exzessiver Ball am eigenen Gelände – zurück zum Ursprung, sozusagen – mehr Charme und elegantere Außenwirkung hätte, ist verständlich.

Hut ab aber gleichzeitig vor den Jugendlichen, die nun in Privatinitiative das populäre Event am etablierten Standort retten wollen. Wenn der Plan aufgeht, wird die Nacht in Hollabrunn wieder zum Tag.