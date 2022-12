Ein Statement

Wenn ein Caritas-Sprecher erklärt, dass man als soziale Hilfsorganisation für Menschen in Not das leer stehende ehemalige Behindertenheim in Hollabrunn gerne für geflüchtete Menschen in Not öffnen würde, bedeutet das nicht automatisch, dass bereits die Betten für junge Flüchtlinge aus dem arabischen Raum gemacht sind. Das sei einmal festgehalten.

Als Non-Profit-Organisation, die sich zu einem guten Teil aus öffentlichen Geldern finanziert, stets für den Dialog eintritt und das barrierefreie Haus selbst als ideal für Geflüchtete mit Behinderung sieht, wird es auch nicht im Sinn der Caritas sein, über etwaige Bedenken von Gemeinde und Anrainern drüberzufahren, wie manche fürchten.

Hollabrunns Mandatare müssen ihre vereint beschlossene Resolution, dass nur Geflüchtete mit Behinderung infrage kommen sollen, nicht kleinreden. Sonst könnte man sich dieses politische Werkzeug, eine Forderung zu erheben, für alle Zeit sparen.