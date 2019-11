Seit Auftauchen des internen Ministeriumspapiers zu möglichen Schließungen von Bezirksgerichten wurde nur verhalten zurückgerudert, sodass die SPÖ nun auch in Hollabrunn laut gegen eine weitere Schwächung der ländlichen Infrastruktur protestiert. ÖVP-Bezirkschef Hogl blickt schon sehr durch die türkis-schwarze Brille, wenn er den Schwarzen Peter der Übergangsregierung zuschiebt, obwohl die Arbeitsgruppe zur möglichen Strukturreform im Justizbereich noch unter ÖVP-Minister Moser eingesetzt wurde. So oder so: Dass die Studie recht unausgegoren ist, lässt sich auch ohne Brille erkennen.

Hollabrunn könnte längerfristig von Korneuburg und Horn aufgenommen werden, heißt es. Abgesehen davon, dass hier erst beträchtliche Investitionen vorgenommen werden und wurden und Hollabrunn mit 3,5 richterlichen Vollzeitkräften personell ohnehin am Limit ist, wäre es spannend, wie im denkmalgeschützten Horner Haus noch Kapazitäten freigeschaufelt werden sollten.