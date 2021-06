Was liegt, das pickt! An diese alte Kartenspieler-Faustregel erinnerte mitunter die Gemeinderatsdebatte rund um die neue Parkzonen-Verordnung in Retz, die nun auf Eis liegt, bis ein hieb- und stichfestes Konzept vorliegt. Macht Sinn. Und die Fraktionen zeigten mit ihrem Abstimmungsverhalten auch Einigkeit, dass hier in den Vorbereitungen nicht alles optimal gelaufen war. Trotzdem waren Bürgermeister-ÖVP und die in Retz auf zwei Mandate geschrumpfte SPÖ ein wenig angespeist, dass die im Verkehrsausschuss vereinbarte Regelung eben nicht mehr „pickte“.

Die Meinung, dass man nach einem Beschluss nicht mehr „umfallen“ dürfe, erscheint drastisch. Das würde letzten Endes bedeuten, dass man sich als Gremiumsmitglied nicht irren darf. Und wer kann schon von sich behaupten, sich nie zu irren? Passender als der Kartenspieler-Spruch trifft‘s da Politiker-Legende Adenauer, der meinte: Es kann mich doch niemand daran hindern, jeden Tag klüger zu werden.