Dass es für Politiker dazugehört, Ecken und Kanten zu zeigen, und damit auf sich aufmerksam zu machen, ist, wie es Neudeutsch so schön heißt, „part of the game“. In Hollabrunn beschäftigt jetzt ein Fall, in dem es darum geht, ob die SPÖ in ihrer Parteizeitung die Krallen zu weit ausgefahren hat. Und zwar nicht gegen die absolut regierende ÖVP, sondern innerhalb des „Oppositionsverbundes“ gegen die Bürgerliste von Wolfgang Scharinger.

Der seit Jahrzehnten nicht gerade als zart besaitet bekannte Scharinger muss das aushalten, argumentiert SPÖ-Stadtparteichef Dechant. Kann man so sehen. Damit, einem Bürgerliste-Gemeinderat in Breitenwaida bei einem Grundstücksdeal zu unterstellen, die Gemeinde geschädigt zu haben, lehnt sich der Genosse aber weit aus dem Fenster. Ausgerechnet jetzt, wo die Opposition alte Kriegsbeile begraben wollte, um der ÖVP mehr die Stirn bieten zu können. Dass die Scharinger-Truppe schäumt und an Klage denkt, ist wenig verwunderlich.