Groteskes Szenario

Es sei ein Gefühl, als würde ganz Hollabrunn für die Schutzsuchenden aus der Ukraine rennen, sagt Caritas-Regionalleiter Thomas Krottendorfer. Und tatsächlich hat es den Anschein, als würde es der Gesellschaft guttun, für eine gute Sache an einem Strang zu ziehen.

Nach all den Gehässigkeiten unter selbst ernannten Pandemie-Verstehern und all den zwischenmenschlichen Gräben, die die Corona-Krise mit sich brachte.

Dass es einen Krieg in Europa braucht, damit Solidarität endlich wieder mehr als eine Floskel zu sein scheint, ist freilich an Zynismus kaum zu überbieten.

So verhält es sich übrigens auch mit der Demo, die für Samstag in Hollabrunn angesagt ist. Auch wenn der Zickzack-Kurs der Regierung Wasser auf die Mühlen der Corona-Maßnahmengegner ist: Für „Freiheit in Österreich“ zu demonstrieren, während ums Eck geräderte Flüchtlinge ankommen – das geht sich nicht aus.