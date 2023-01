Guter Eingriff

Ohne viel Aufhebens hat die Stadtgemeinde Hollabrunn eine Bausperre über ihre zweitgrößte Katastralgemeinde Sonnberg verhängt. Das zeugt davon, dass die Sorge vor ungebremstem Wachstum, Spekulanten und Versiegelungen mit unerwünschten Projekten existent ist. Solche sollen verhindert werden, bis ein neuer Bebauungsplan in trockenen Tüchern ist.

Die Bevölkerungszahl ist in den letzten Jahren in der Gemeinde übrigens nicht explodiert, eher moderat gestiegen – um 62 im Jahr 2020, um 140 im Jahr 2021. Gemessen an der Zahl der Wohneinheiten, die geschaffen wurden (144 gegenüber 129 im 21er-Jahr) –, dürfte der Zuwachs 2022 noch etwas höher gewesen sein.

Eine negative Geburtenbilanz, eine negative Außenwanderungsbilanz und gar nicht so wenige Wegzüge (um die 600) standen der Zahl der Zuzügler zuletzt gegenüber. Die Gemeinde hat‘s in der Hand, dass es, wie man so schön sagt, ein „gesundes Wachstum“ bleibt.