Jetzt die Lehren ziehen

Im neuen Jahr läuft es sportlich noch nicht rund für die Handballherren des UHC Hollabrunn. Zwei Spiele in der Meisterschaft, eines im Pokal, alle drei verloren. Was auf den ersten Blick katastrophal klingt, ist es auf den zweiten nicht ganz so sehr.

Denn ob der UHC nach dem Grunddurchgang Erster oder Vierter wird – das Ticket für das Meister-Play-off hat man trotz der Derby pleite ohnehin schon in der Tasche –, ist egal. Denn in den Play-offs fängt alles bei null an. Anders formuliert: Die Hollabrunner sollten ihre Fehler jetzt genau analysieren, um sie in der heißen Saisonphase nicht zu wiederholen.

Auch personell kann es nicht schaden, nachzulegen und einen Spieler zu holen, der sofort weiterhilft. Warum? Weil die Chance auf den Aufstieg in Österreichs oberste Spielklasse so groß wie nie ist heuer. Denn leichter wird es in der Bundesliga in den nächsten Jahren sicher nicht.