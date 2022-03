Jetzt zählen andere Zahlen

1.040 (Corona-Fälle in den letzten sieben Tagen), 2.026 (7-Tage-Inzidenz, übrigens deutlich unter NÖ-Schnitt), mit 62,1 Prozent österreichweit Platz sieben bei den dreifach Geimpften. Montagszahlen des Bezirks Hollabrunn. Doch was monatelang der Diskussionsstoff Nummer eins war, ist mit einem Schlag völlig in den Hintergrund gerückt. Weil ein russischer Napoleon der Meinung ist, Gebietsansprüche mit einem Angriffskrieg durchsetzen zu müssen.

Da erscheint es freilich noch läppischer, dass die FPÖ den Rücktritt des Gesundheitsministers fordert, weil dieser Detailfragen zu Corona-Fällen in einem Gefängnis und in einem Kloster im Bezirk unbeantwortet lässt. Doch auch ohne den Irrsinn in der Ukraine wäre es völlig wurscht, ob ein Seelsorger im Dezember das Virus ins Gefängnis mitgebracht hat oder der Heilige Geist. Dass Omikron mit und ohne Impfung hochansteckend ist, ist schließlich nicht neu.