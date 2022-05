Jonglierkunst ist gefragt

Hollabrunn gilt derzeit als absoluter Hotspot, was das Bevölkerungswachstum betrifft, und ist mit nicht weniger als 21 Katastralgemeinden ausgestattet. Dass ausgerechnet die Gemeinde Hollabrunn nun Gefahr läuft, einen Kindergarten zu verlieren, ist so gesehen schon ein bisschen skurril. Betroffen ist Aspersdorf, einwohnermäßig praktisch gleichauf mit Magersdorf auf Platz drei der Katastralen. Aber klar: Die „Bevölkerungsexplosion“ konzentriert sich auf die Stadt. Da kann man bei ausbleibendem Nachwuchs in den Orten schon in die Bredouille kommen, wenn’s darum geht, die Stichzahlen für die Kinderbetreuung zu erreichen.

Trotzdem muss es für die Bezirkshauptstadt der Anspruch sein, den Kindergarten zu erhalten. Das Einzugsgebiet wird nicht kleiner werden und mit ein bisschen „Jonglieren“ der Kinder, wie es eine betroffene Mutter ausdrückt, ist die Talsohle zu überwinden.