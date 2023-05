Ab in die Halle!

Die Aussage von UHC Hollabrunn-Manager Gerhard Gedinger war eindeutig: „Die Halle muss brennen!“ Denn zwei Heimspiele stehen für die Handballbundesligaherren noch auf dem Programm, mit zwei Siegen kann der erneute Meistertitel und erstmalige Aufstieg in die HLA gelingen. Und dafür braucht es die Unterstützung der Fans.

Diese fuhren schon zahlreich nach Wien-Atzgersdorf und St. Pölten in der Vorwoche mit und sind das Ass im Ärmel von Trainer Vlatko Mitkov und seinen Mannen. Es bedarf nämlich einer ähnlich tollen Stimmung wie beim unglaublich packenden Meisterschaftsfinale im Vorjahr. Und jeder, der damals dabei war, kann bestätigen, dass die lautstarke Anfeuerung und Akustik in der Weinviertel-Arena ihres zum Premierentitel beitrugen.

Jetzt kann wieder ein Stück Hollabrunner Sportgeschichte geschrieben werden. Wer will da nicht dabei sein? Also Ausreden gibt es keine, die Halle muss einfach aus allen Nähten platzen am Samstag.