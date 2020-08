Am Dienstag fand in Hollabrunn erstmals ein Jour fixe aller amtierenden Stadträte statt. Also parteiübergreifend. Ein Versprechen, das ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky nun mehr als ein halbes Jahr nach der Gemeinderatswahl einlöst. Die Abteilungsleiter der Gemeinde berichten bei diesem Treffen aus ihren Sparten. Wobei: Ein Jour fixe ist es eigentlich erst dann, wenn es zu einem regelmäßig wiederkehrenden Termin geworden ist.

Ein Thema war auch die Förderaktion für die Hollabrunner Wirtschaft: von 18.8. bis 18.9. kann sich jeder Hauptwohnsitz-Haushalt eine Hollabrunner Gutschein-Card im Wert von 25 Euro im Rathaus abholen.

In Wien wurden mehr als 3.600 der dort ausgegebenen Gastro-Gutscheine für Menschen in Not gespendet. In Hollabrunn hat ein Stadtrat bereits angekündigt, seine Card der Belegschaft in seinem Ressort weiterzugeben. Kurzum: Die Aktion bedeutet nicht nur Wirtschaftsförderung, sondern auch Gelegenheit, Nächstenliebe zu zeigen.