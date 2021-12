Alle Hebel in Bewegung

Mit der Übersiedelung des Roten Kreuzes von der Aspersdorferstraße in die Löfflerstraße, also in die unmittelbare Nähe des Landesklinikums, gelang vor mehr als zwei Jahren ein großer Wurf in Bezug auf die effiziente gesundheitliche Versorgung in Hollabrunn. Nun läuft man Gefahr, wieder ein wenig zurückgeworfen zu werden. Denn ein Bauprojekt im Umfeld des Spitals soll der Grund sein, warum der dortige Hubschrauberlandeplatz künftig nicht mehr der Krankenhaus-Hubschrauberflugplatz-Verordnung entsprechen könnte.

Die Beteiligten halten den Ball zwar noch flach, rotieren jedoch im Hintergrund. Dass Spital und Gemeinde das nicht einfach so hinnehmen werden, ist klar. Das neue Projekt ist nicht höher konzipiert als andere Bauten rundherum. Wird es trotzdem zum Sargnagel für den Landeplatz, wird sich jemand die Frage gefallen lassen müssen, wie das passieren konnte.