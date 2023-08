Am Samstag ist es so weit! Die Handballherren des UHC Hollabrunn starten das Abenteuer HLA Meisterliga. Das Ziel für die Premierensaison in Österreichs oberster Spielklasse ist klar, der Klassenerhalt soll her. Und das alleine wird schon schwer genug, nicht nur, weil die gesamte Liga ordentlich aufgerüstet hat und das Niveau zwischen erster und zweiter Liga hoch ist.

Dabei hat gerade ein Aufsteiger in seiner ersten Saison zwei Vorteile: Erstens ist er die große Unbekannte und hat nichts zu verlieren. Und wird zweitens von einer Welle der Euphorie getragen. Dabei spielen auch die Zuschauer in der Weinviertel-Arena eine große Rolle.

Wer in der finalen Phase der letztjährigen Meisterschaft samt „Endspiel“ gegen Tirol dabei war, hat die Kraft und Emotionen gespürt, die im Zusammenspiel von Mannschaft und Fans freigesetzt wurden. Das soll/kann und wird heuer auch im Kampf um den Ligaverbleib nötig sein. Deshalb gilt im ersten Heimspiel gegen Linz: Alle in die Halle!