Ausländische Frächter mit bis zu 40-Tonnen-Lkw, die durch Orte im Retzer Land brettern, um sich rund 150 Euro Maut pro Richtung zu ersparen: Dagegen stellten sich Anrainer vor drei Wochen mit einer Demo auf die Beine.

Diese Woche wird es in dieser Sache wieder spannend, am Donnerstag findet am Zellerndorfer Gemeindeamt eine behördliche Verkehrsverhandlung statt. Dass dabei der Vorsitzende des Verkehrsausschusses nicht dabei sein darf, erscheint jetzt nicht ganz logisch.

Aber ja eh: Vurschrift is‘ Vurschrift und es kann wohl nicht daran liegen, dass derjenige zufällig der SPÖ angehört.

Das sollte in dem Fall jedoch ohnehin egal sein, denn die Fraktionen dürften sich einig sein, hier nicht tatenlos zusehen zu wollen, wie Lebensqualität schwindet. Die SPÖ gestaltete ein Flugblatt und kündigte ihre Anwesenheit vor dem Gemeindeamt an. Und vielleicht mag ja noch einer in Jetzelsdorf nachfragen, wie die Lkw dort in nur wenigen Tagen der B 303-Umleitung gewütet haben.