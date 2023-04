Sobald die Nordwestbahn in der politischen Diskussion aufpoppt, wird es emotional. Nur die FPÖ hält den Ball flach, ist zwar durchaus für den zweigleisigen Ausbau, sieht sich aber auch ganz gerne als Autofahrer-Partei.

Als nun ÖVP-Bezirkschef Hogl ob des schlechten Wagenmaterials die ÖBB attackierte und sich ein Vorziehen des zweigleisigen Teilausbaus wünschte, kam die SPÖ in Fahrt. Hogl ziehe eine Show ab, weil die ÖVP nicht mehr das Verkehrsressort führt. Nun ja, hätte Hogl vor vier Monaten gepoltert, wär‘s wohl Wahlkampf-Show gewesen.

Natürlich erinnern die Grünen daran, dass Hogl vor fünf Jahren noch Ausbau-Skeptiker war. Stimmt, war so. Doch so rasant, wie Herausforderungen derzeit auf uns zukommen, wäre es klug, weniger intensiv in den Rückspiegel zu schauen. Fast verwunderlich, dass noch gar kein Aufschrei kam, da FPÖ-Waldhäusl die Waldviertelautobahn wieder in die Waagschale werfen will.