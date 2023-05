Vier Spiele noch trennen die Hollabrunner Handballbundesligaherren vom größten Erfolg in der Vereinsgeschichte. Vier Spiele, in denen der Erfolg aus dem Vorjahr noch getoppt werden könnte. Damals gab es „nur“ den Meistertitel, heuer würde, quasi als Kirsche auf der Torte, der erstmalige Aufstieg in die HLA Meisterliga, Österreichs oberster Spielklasse, winken.

Mit dem direkten Duell in Wien-Atzgersdorf am Mittwochabend und gegen St. Pölten drei Tage später warten zwei Reifeprüfungen auf das Team von Spielertrainer Vlatko Mitkov. Das angenehme ist die Ausgangslage: Zwei Siege und der große Hollabrunner Erstligatraum wird wohl in Erfüllung gehen. Und selbst im „Worst Case“, bei zwei Niederlagen, ist noch nicht alles vorbei.

Die harte Arbeit von UHC-Manager Gerhard Gedinger und Co. in den letzten Jahren scheint endlich Früchte zu tragen. Da sollte auf der Zielgerade nichts mehr schiefgehen. Oder anders und motivierender formuliert: Belohnt euch für diese tolle Saison!