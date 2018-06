Die Schwarzen und die Roten in Hollabrunn, ob das noch was wird? Die SPÖ inszeniert eigene Spatenstiche, die belächelt, aber von der ÖVP auch mit Argwohn beäugt werden; sie klagt, dass die Opposition nicht in Beratungen wie etwa über Widmungsänderungen einbezogen wird. Die Volkspartei wiederum mokiert, dass die Funktionäre der Arbeiterpartei nur Show, aber nicht arbeiten wollen. Keine wahnsinnig gute Ausgangsposition also, für Hollabrunn an einem Strang zu ziehen.

So ist es bezeichnend, dass die SPÖ noch am Montag wiederholt einen örtlichen Entwicklungsplan einforderte, während die ÖVP bereits einen Grundsatzbeschluss für ein Entwicklungskonzept 2040 in der Schublade hat, der nun beschlossen werden soll.

Apropos einfordern: Wer hat noch den 80-seitigen Bericht zum Hollabrunner Verkehrskonzept vom Februar 2016 im Kopf, der mit Bürgerbeteiligung entstanden ist und in dem einige geplante Entwicklungen nachzulesen sind? Zur Umsetzung wird dort ein Verkehrsbericht erwähnt, der alle zwei Jahre den Fortschritt dokumentieren soll.