Mehr als drei Jahre ist es schon wieder her, dass sich Hollabrunns Opposition über einen überparteilichen Arbeitskreis freute. Vorausgegangen war einige Aufregung um eine mögliche Baulandschaffung am Areal des ehemaligen Waldsportplatzes.

Nutzungskonzept Rausch: „Sport & Spiel bieten sich an“

Der damalige Bürgermeister Bernreiter zog die Reißleine und verkündete die Schaffung eben jenes Arbeitskreises, in dem sich Lokalpolitiker, Vereine und sonstige Experten mit der Nachnutzung der Fläche beschäftigen sollten. Alle sollten an einem Strang ziehen. Die Opposition war besänftigt.

Waldsportplatz-Konzept Erinnerungen ans Jahr 2017 in Hollabrunn

Nun ja, ein lokalpolitisches Husarenstück sollte es nicht werden. Allerdings kam da auch der Schlaganfall des Bürgermeisters dazwischen, der die Gemeinde schockte. Mit der Übersiedlung der Pfadfinder ist in der Zwischenzeit ein guter Schachzug gelungen. Ein Erlebnisweg-Projekt in unmittelbarer Nähe ist in der Pipeline. Also insgesamt eine recht gute Ausgangslage, dass es im zweiten Anlauf mit den überparteilichen Geistesblitzen klappt.