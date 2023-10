Campus-Bus auf Schiene?

Nach rekordverdächtigen 33 Minuten war letzte Woche der öffentliche Teil der Hollabrunner Gemeinderatssitzung beendet. Das mag auch daran gelegen haben, dass mit Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger und Grünen-Klubobmann Georg Ecker zwei Fraktionsführer gefehlt haben, die gerne die Gelegenheit nutzen, ihre Ansichten auf dieser Bühne kundzutun.

Das – fehlende – Publikum schien's geahnt zu haben. Auf Debatten wurde verzichtet. Auch, als die Grünen zum Bildungscampus-Thema über das fehlende Verkehrssicherheitskonzept klagten und von besorgten Eltern berichteten.

Nun ist es ja nicht so, dass die Verkehrssituation bei den beiden noch bestehenden Volksschulen völlig befriedigend wäre, aber die Grünen haben schon recht: Ein Campus, der alle Stückeln spielt, hat sich auch eine Mobilitätsstrategie verdient, die alle Stückeln spielt. Und die dürfte jetzt schon einmal bald am Tisch liegen. Abschauen erlaubt. In Retz ist man vom „SchulGehBus“-Projekt übrigens äußerst angetan.