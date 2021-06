Als hätt‘s nicht schon genug Unkenrufe gegeben, dass die Gemeinde Hollabrunn das 25 Millionen Euro schwere Bildungscampus-Projekt nie auf den Weg bringen würde, sorgen jetzt der Rohstoffmangel und die explodierenden Baustoffkosten für Kopfzerbrechen.

Wann und auf welchem Niveau sich die Preise einpendeln werden, wenn Angebot und Nachfrage am Weltmarkt wieder einigermaßen im Gleichgewicht sind, vermag niemand zu prophezeien.

Und so sehr man sich in Hollabrunn wünscht, dass die geplanten Bildungseinrichtungen am Messegelände mit Beginn des Schuljahrs 2023/2024 in Betrieb gehen: An der Empfehlung von Vizebürgermeister Kornelius Schneider, in den sauren Apfel zu beißen und die Preisrallye erst einmal zu beobachten, bevor jetzt Bauaufträge vergeben werden, wird vorerst kein Weg vorbeiführen.

Umso besser, dass im Baubeirat wirklich alle Fraktionen und Schulleitungen vertreten sind. So sollte wenigstens das politische Kleingeld erspart bleiben.