Vor der Gemeinderatssitzung, die traditionell am Dienstagabend über die Bühne geht, rumorte es wieder einmal in der Hollabrunner Opposition. Abseits von Trinkwasser- und Gestanksproblemen ließ die Tagesordnung einmal mehr die Nasen rümpfen. Dass die Liegenschaftsangelegenheiten erneut in den nicht öffentlich Teil verwiesen und damit von jeder öffentlichen Debatte abgeschnitten wurden, stieß allen politischen Gegnern der Bürgermeister-Partei sauer auf. Sie fordern beharrlich, hier das das Interesse der Allgemeinheit zu wahren.

Schwer zu verstehen ist dieses Mindestmaß an Transparenz allemal. Noch dazu, wo Bürgermeister der selben Partei bei ähnlichen Angelegenheiten gar nicht mit öffentlichen Informationen geizen. Ein roter Faden ist hier bei den Schwarzen im Bezirk nicht zu erkennen. Allerdings: Während man bei den Liegenschaften zumindest noch mit schützenswerten Daten argumentieren kann, ist die Vergabe von Förderungen und Subventionen im nicht öffentlichen Teil noch weniger verständlich.