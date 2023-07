Das Kribbeln beginnt

Los geht's! Die Hollabrunner Handballbundesligaherren legten am Montagabend mit der Vorbereitung auf ihre Premierensaison in Österreichs oberster Spielklasse los. Mit dabei alle Neuzugänge, die, aufgrund des beschränkten Marktes in Österreich, hauptsächlich aus Legionären bestehen. Ihre Viten lesen sich gut, schaffen sie es, ihr Potenzial auf den Hallenboden zu bringen, ist der Klassenerhalt ein realistisches Ziel. Schaffen sie es nicht, wird es ganz schwer für die Bezirkshauptstädter.

Doch das ist noch Zukunftsmusik, jetzt geht es erst einmal darum, topfit in die Meisterschaft Anfang September zu starten. Und die Euphorie nach dem Titel und Aufstieg in den nächsten Wochen wieder neu zu entfachen.

UHC-Manager Gerhard Gedinger spricht wohl vielen im Verein aus dem Herzen, wenn er von einem Kribbeln spricht, dass es wieder losgeht. Dieses Kribbeln sollten auch die Fans spüren. Warum? Weil eine volle Weinviertel-Arena ein Schlüssel zum Erfolg für den UHC in Sachen Klassenerhalt werden wird.