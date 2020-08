Die Entscheidung des ÖFB, das Erstrundenspiel des SC Retz im UNIQA Cup gegen die Wiener Austria nicht auf dem Retzer Sportplatz zuzulassen, sorgt für berechtigten Ärger bei den Weinstädtern. Vor allem weil den Retzern damit auch ein warmer Geldregen entgeht, welcher dem Verein – in Zeiten von Corona – gutgetan hätte. Grund ist die geplante ORF-Übertragung und, kaum erfüllbare, Vor gaben des Fernsehsenders.

Am Ende ist die Entscheidung wohl argumentierbar aufgrund der nur bedingten Fernsehtauglichkeit des Sportplatzes. Aber es war auch die einfachste Entscheidung: Für den ORF, weil die Kosten in der Generali Arena wohl nur einen Bruchteil dessen ausmachen, was in Retz angefallen wäre.

Für den ÖFB, weil ein weiteres Live-Spiel Geld in die Kassa spült. Nur ein „Schmankerl“ wird die Partie jetzt nicht. In einem großen, leeren Stadion anstatt einem gut gefüllten, engen Sportplatz zu spielen macht auch bei den TV-Konsumenten nicht gerade Lust am Schirm draufzubleiben.

Noch während des Lockdowns rühmte sich der Verband, den Vereinen helfen zu wollen, wo es nur geht. Jetzt hilft er sich nur selber. In diesem Fall auf Kosten des SCR. Das macht einfach kein gutes Bild.