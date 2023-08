Endlich wieder Meisterschaft! Oder schon wieder? Die kurze Pause zwischen den Spielzeiten und die noch kürzerer Vorbereitung sorgen für zwiespältige Meinungen. Die Freude bei Spielern, Trainern, Funktionären und Fans ist trotzdem groß, dass es wieder losgeht. Weil es viele Themen gibt, die bewegen:

Ob es beispielsweise dem SC Retz mit Neo-Coach Andreas Haller gelingt, in die Gruppe der 1. Landesliga Spitzenteams zurückzukehren. Und wie lautet die Antwort von Gebietsligist Wullersdorf nach der verpatzten Vorsaison? Gelingt Ziersdorf oder Heldenberg der ganz große Wurf in der 1. Klassse Nordwest-Mitte? Und ein Nachfolger von Eintracht Pulkautal in einer so ausgeglichenen 2. Klasse Pulkautal wird auch gesucht. Fragen über Fragen, die nur darauf warten, in den nächsten zehn Monaten beantwortet zu werden.

Damit kann die eingangs gestellte Frage auch leicht beantwortet werden: Endlich geht es wieder los. Oder um es etwas marktschreierisch zu formulieren: Das wird eine geile Saison!