Die Liste Scharinger stieß mit ihrem Wunsch nach einem Bürgerforum im Rahmen der Hollabrunner Gemeinderatssitzungen bei der Bürgermeisterpartei auf taube Ohren. Daraus den Schluss zu ziehen, dass der Stadtchef die Konfrontation scheut, ist ein bisschen gewagt. Bürger mit echten Anliegen finden andere Wege zu den Gemeindevertretern, als eine der in der Regel ohnehin nur vier Sitzungen im Jahr anzupeilen.

In Korneuburg wurde vor mehr als zehn Jahren ein Bürgerforum eingeführt, angesetzt immer eine Stunde vor der Gemeinderatssitzung, dessen Zugkraft mit der Zeit schwand. Was aber nicht heißt, dass die Idee der Bürgerbeteiligung in diesem Rahmen in Hollabrunn ad acta gelegt werden sollte.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung ergeben sich spannende Möglichkeiten. Warum nicht zum Beispiel zwei oder drei Bürger pro Sitzung für eine kurze Frage-Antwort-Runde mit allen Fraktionen zuschalten? Dem Stellenwert der Politik könnte das nur förderlich sein.