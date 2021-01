Was das Jahr 2021 auf jeden Fall mit sich bringt, ist, dass es beim Hollabrunner Bildungscampus ans Eingemachte geht. Am Messegelände wird buchstäblich kein Stein auf dem anderen bleiben und mit dem Abriss der alten Fleischerschule der erste sichtbare Akzent gesetzt werden. Für ein 25-Millionen-Mega-Projekt, das bereits mehr als ein halbes Jahrzehnt auf der Agenda steht und von mancher Seite zwischendurch als undurchführbar abgestempelt wurde.

Freilich sind noch viele wichtige Entscheidungen rund um den Campus offen. Und auch wenn die Anträge der Grünen vorerst abgetan wurden: Dass dieses neue Refugium für die junge Generation so klimafreundlich, verkehrsberuhigt und nachhaltig wie möglich umgesetzt wird, muss außer Zweifel stehen. Der dafür geschaffene Baubeirat ist also nicht irgendein Alibi-Gremium, sondern trägt große Verantwortung dafür, dass gerade in Hinblick auf den Klimawandel neue Maßstäbe gesetzt werden.