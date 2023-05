Der Ort macht Sinn

Baurestmassendeponie. Asbestzement. Begriffe, die man als Anrainer nicht unbedingt hören will, wenn ein Projekt in unmittelbarer Nachbarschaft ansteht. Dementsprechend emotional ging es bei der stundenlangen, zur Infoveranstaltung mutierten Verhandlung zu, wenngleich es schon bemerkenswert war, dass sich das Vorhaben bis dahin nicht zum Bezirksnachbarn nach Straning durchgesprochen hatte. Auffällig jedenfalls, dass vor allem von dort der Gegenwind kam. Was wiederum dafür spricht, dass diesseits der Bezirksgrenze das Vertrauen in die Experten rund um Steinbruch-Chef Florian Hengl größer ist.

Vertrauen, das sicher auch dadurch entstanden ist, dass eben diese Firma Hengl den betrieblichen Umweltschutz großschreibt, Aufforstungsprojekte betreibt, einen Libellenteich als Öko-Oase pflegt und über den Tellerrand blickt, um das Image des schmutzigen Industriebetriebs abzustreifen. Das macht Asbestzement nicht sympathischer, die Überzeugungsarbeit aber glaubhafter.