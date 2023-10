Der Weg stimmt

Das erinnerte an die glorreichen Zeiten beim SC Retz! Ein voller Sportplatz, eine starke Leistung gegen Tabellen-führer Korneuburg und viel Lob vom Gegner. Für deren Trainer, Gerald Schalkhammer, sind die Retzer sogar ein heißer Titelmitfavorit. Und in der Kantine sowie bei der Weinbar wurde danach in Euphorie gebadet.

Doch wie heißt es so schön: Immer langsam mit den jungen Pferden. Denn auch wenn die – wie passend – junge Retzer Mannschaft Potenzial hat, spielerisch auf einem guten Weg und mit den Top-Teams auf Augenhöhe ist: Um eines Tages den ganz großen Wurf zu schaffen, wartet noch ein langer und steiniger Weg. Momentan ist es eindeutig noch zu früh, um zu träumen anzufangen.

Allerdings: Eine Top-Fünf-Mannschaft, das ist ja bekanntlich das erklärte Saisonziel von Vereinsseite, ist der SCR jetzt schon. Obwohl weiter ein Knipser an der vordersten Front fehlt. Will man mehr, dann muss man im Winter beginnen an gewissen Stellschrauben zu drehen.