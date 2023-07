Des trauts eich nie ...

Vor der Wahl von Florian Hofmann (ÖVP) zum jüngsten Bürgermeister Österreichs – im September wird er 24 – war es ein offenes Geheimnis, dass die SPÖ eine Mandatsniederlegung in Erwägung zieht, sollte sie bei der Vizebürgermeister-Wahl links liegen gelassen werden. Damit, dass die Roten das dann auch wirklich durchziehen, hatte die ÖVP offenbar nicht gerechnet. Motto: Das machts ihr doch eh nicht! Anders ist es nicht zu erklären, dass im Vorfeld nicht einmal abgeklopft wurde, ob die SPÖ für einen anderen Deal zu haben wäre, wenn sie schon nicht den Vize bekommen sollte.

Es gibt jedenfalls weitaus krassere Mehrheitsverhältnisse im Bezirk als in Pernersdorf, wo die ÖVP bei der Gemeinderatswahl 2020 528 Stimmen holte, die SPÖ 337. In Mandaten: Schwarz zwölf, Rot sieben. Und jetzt scharren die Freiheitlichen in den Startlöchern, um den derzeitigen politischen Aufwind zu nutzen und abzustauben, was geht. Eine g'mahte Wies'n ist die nun erforderliche Neuwahl in dieser Konstellation nicht.