140 Corona-Impfungen sind letzten Freitag laut Organisator beim Pop-up-Impfevent am Hollabrunner Hauptplatz verabreicht worden. Manch einer stieß sich daran, dass eine Tombola organisiert wurde, um möglichst viele Menschen dorthin zu lotsen. Unmoralisch?

Nur dann, wenn man den Großteils jungen Menschen nicht zutraut, eine eigene Meinung zu haben. Und nur zwei Wochen zuvor kamen an selber Stelle fast 100 Personen mehr zum NÖ Impfbus. Ohne Tombola. Der Hauptanreiz bleibt doch die Sorge vor neuen Restriktionen.

Übrigens: In einer aktuellen Studie unter Leitung der Epidemiologin Eva Schernhammer von der MedUni Wien wurden die beliebtesten Anreize für eine Corona-Impfung erhoben. Mit Abstand am ersten Platz: freie Impfstoffwahl.

Kurioses Detail: 15,8 Prozent der Befragten gaben an, sie wären eher bereit, sich impfen zu lassen, wenn die Impfung gratis wäre. Wie wär’s also mit einer Tombola für all jene, die Informationsaufnahme verweigern?