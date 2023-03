Echte Wiener

Na das passt ja: Schwarz rückt nach rechts und koaliert im Land mit Blau und in Wullersdorf werden Bauplatz-Anträge von ÖVP/FPÖ abgelehnt, die von Wienern mit ausländisch klingenden Namen gestellt werden. Da möchte man gleich einmal eins und eins zusammenzählen. Die SPÖ sieht Rot.

Beide Seiten sollten nicht in Schwarz-Weiß-Denken verfallen.

Wer sich heute das Hausbauen leisten kann, gehört ohnehin zu einem erlauchten Kreis. Und nebenbei gibt es noch so etwas wie einen Gleichheitsgrundsatz. Doch dass Gemeinden, die ohnehin nicht aus dem Vollen schöpfen, bestrebt sind, eingesessene Familien im Ort zu halten und sich „die Richtigen“ in die Dorfgemeinschaft zu holen, ist an sich verständlich. Oder: Lieber einen Arnautović, der am Dorfleben teilnimmt, als einen Meier, der das nicht tut. Wäre komisch, wenn Schwarz und Blau in Wullersdorf einen anderen Zugang hätten.