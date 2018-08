Der beste Weinviertelcup aller Zeiten – so lautete der allgemeine Tenor aller Teams, Spieler und Fans am Sonntagabend in Hollabrunn. Die mittlerweile elfte Auflage des Vorbereitungsturnieres wurde seinem Ruf gerecht, eines der hochkarätigsten im Lande zu sein.

Um das zu unterstreichen, nahm auch erstmals eine deutsche Mannschaft aus Fürstenfeldbruck teil. Auf dem Papier „nur“ ein Drittligist, in der Halle aber spielerisch eines Bundesligisten ebenbürtig. Kein Wunder, in Deutschland, wohl die beste Liga Europas, ist Handball schon lange keine Randsportart mehr. Das Lob aus ihrem Munde, dass man sich nicht so ein tolles Turnier erwartet hätte, ist somit ein Ritterschlag für das Organisationsteam des UHC um Manager Gerhard Gedinger. Was die österreichischen Teams angeht: Lange müssen die Organisatoren nie nach teilnehmenden Mannschaften suchen.

Das sollte den Hollabrunnern weiter Selbstvertrauen geben, um sich in naher Zukunft endlich den heiß ersehnten Traum von der HLA zu erfüllen. Rein organisatorisch – und teilweise auch infrastrukturell – ist man schon einer der besten Vereine Österreichs. Das hat auch die 11. Auflage des Weinviertelcups bewiesen. Jetzt fehlt eigentlich nur mehr das Wichtigste: das Sportliche.