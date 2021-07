Dass die Hollabrunner Grünen im Zuge der Diskussionen um ein von der ÖVP ermöglichtes neues Reihenhaus-Projekt bei der Gerichtsbergkellergasse nicht öffentlichkeitswirksam verbal abgewatscht werden, ist vermutlich ein Produkt des unter den Parteien neu vereinbarten Verhaltenskodex.

Jedenfalls sollen in unmittelbarer Nachbarschaft weitere Reihenhäuser entstehen; ermöglicht durch den Grünland-Verkauf einer in Wien amtierenden Grün-Politikerin. Autsch. Da bleibt nichts anderes, als darauf zu verweisen, dass die Dame in Hollabrunn nun einmal als Privatperson agiere und das die Gemeinde nicht aus der Verantwortung nimmt, nachhaltige Stadtentwicklung zu betreiben.

Übrigens: Nicht einmal die Ende 2020 verhängte Bausperre in diesem Bereich – nur die SPÖ und Peter Loy von den Grünen enthielten sich – spricht gegen die Reihenhäuser. Brisanter wird aber ohnehin, ob es gelingt, den zusätzlichen Verkehr, den die Zuzügler bringen, in erträgliche Bahnen zu lenken.