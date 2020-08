Es war ein Neustart ins Ungewisse für den SC Retz. Nach der monatelangen Corona-Zwangspause fuhr der Amateurfußball den Meisterschaftsbetrieb am vergangenen Wochenende wieder hoch. Am Samstagabend war dann kollek tive Erleichterung angesagt am Retzer Sportplatz: Nicht nur wegen dem 1. Landesliga-Auftaktsieg gegen Schrems, sondern auch, weil das Rundherum klappte.

Obmann Helmut Bergmann hatte ja ein wenig Sorge, dass es aufgrund des großen Zuschauer aufkommens in der Weinstadt eventuell zu Problemen kommen könnte wegen der Covid-19-Vorgaben. Das war mitnichten der Fall.

Die Fans verhielten sich mehr oder weniger diszi pliniert – vor allem im Kantinenbereich –, aber ließen es sich nicht nehmen, ihrer Leidenschaft gewohnt lautstark zu frönen. Und auch wenn der Ein-Meter-Abstand nicht immer auf den Zentimeter genau eingehalten wurde, war Corona vor, während und nach dem Spiel nur am Rande ein Thema.

Das ist gut so, denn wer am Retzer Sportplatz war, hätte meinen können, es wäre März. Noch vor dem Lockdown. So war ein kleiner Hauch von Normalität zu spüren, der für die Vereine wortwörtlich über lebensnotwendig ist. Hoffent- lich bleibt das auch so.