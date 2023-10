Ein heißer Erdapfel

Mehr als jedes zehnte Haus im Schmidatal steht leer. 234 von 1.590 Gebäuden sind das etwa in Ziersdorf. Ganz schön viele. Und das schlägt sich mit den Bemühungen, die Ortszentren zu beleben; den Jungen ausreichend Wohnraum zu bieten, damit sie nicht abwandern; und mit dem Ruf, möglichst wenig Grünland zu versiegeln, um den Wohnraum zu schaffen, den es für gesundes Wachstum in einer Gemeinde nun einmal braucht.

Doch wie gegensteuern? Muss der Eigentümer nicht aus der Not heraus verkaufen oder vermieten, beißen sich die Bürgermeister die Zähne aus. Die Leerstandsabgabe, die im Schmidatal nun laut angedacht wird, ist als Eingriff in das Grundrecht der Eigentumsfreiheit eine heiße Kartoffel, bei der der Bund bislang abgewunken hat. Zarte Versuche in Tirol, Salzburg und der Steiermark lassen vor allem Immobilienspekulanten nur müde lächeln. Doch irgendwann wird man hier lenken müssen und vielleicht tut sich ja was, wenn ein paar mehr Gemeinden in der Sache Gas geben.