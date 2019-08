An Tagen wie die diesen wünscht man sich Unendlichkeit. Diese Zeile aus dem Song der „Toten Hosen“ sprach den hunderten Hütterl-Gästen am Samstagabend aus der Seele. Diese feierten, was das Zeug hielt, weil es für das Hollabrunner Hütterl am Teich kein Morgen mehr gibt.

Nach einem verlorenen Rechtsstreit mit der Stadtgemeinde müssen die Pächter die blauen Tore schließen. Unverständnis herrscht darüber, dass im Rathaus niemand rechtzeitig die Notbremse zog. Das Lokal wird den Menschen fehlen. Mit Herzblut kümmerten sich Anna und Hannes Seifried um ihre Gäste. Sicher nicht aus Profitgier, sondern weil das Hütterl und alles, was dazugehörte, ihr Leben war.

Zu beklagen, wer Schuld an der Misere hat, führt zu nichts mehr. Für die Hollabrunner bleibt zu hoffen, dass ein neues Lokal von seinem neuen Betreiber mit ebenso viel Leidenschaft geführt werden wird.

Es sind jedenfalls große Fußstapfen, welche die Seifrieds am Strudelteich hinterlassen.